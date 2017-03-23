Дмитрий Гунько: Ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол...

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 28-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой» (1:2).

- Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.

- В концовке спартаковцы сравняли счет и вполне могли рассчитывать на положительный результат.

- Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол…, - приводит слова Гунько пресс-служба «Спартака».



Отметим, что спартаковцы доигрывали матч вдевятером: на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Артем Самсонов, а на 80-й прямую красную карточку получил Иван Хомуха.

Красно-белые с 41 очком остались на шестом месте, калининградцы набрали 25 баллов и покинули последнюю строчку в турнирной таблице.