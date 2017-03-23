Дмитрий Гунько: Ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол...
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 28-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой» (1:2).
- Сегодня у нас не получалось взломать оборону соперника, который играл компактно и плотно. Не удивительно, что по такой игре мы создали мало моментов. Но вот пропускать при этом никак нельзя. Мы пропускали, и поэтому счет не в нашу пользу.
-
В концовке спартаковцы сравняли счет
и вполне могли рассчитывать на
положительный результат.
- Мне тоже так показалось. Но здесь ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол…, - приводит слова Гунько пресс-служба «Спартака».
Отметим, что спартаковцы доигрывали матч вдевятером: на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Артем Самсонов, а на 80-й прямую красную карточку получил Иван Хомуха.
Красно-белые с 41 очком остались на шестом месте, калининградцы набрали 25 баллов и покинули последнюю строчку в турнирной таблице.
Матч
Спартак-2 - Балтика - 1:2 (0:1)
Голы
Родионов 37 (0:1). Макеев 87 (1:1). Джафар 90 (1:2).
Состав
Спартак-2: Максименко, Хомуха, Сокол (Бакаев, 46), Щербаков, Макеев, Самсонов, Пантелеев, Савичев, Нимели, Федчук (Самбу, 46, Рассказов, 83), Давыдов
Балтика: Фролов Е., Концедалов, Почивалин, Крючков, Тимошин, Причиненко, Цимбал, Родионов (Кухарчук, 69), Суханов, Каленкович (Ярошенко, 85), Подбельцев (Джафар, 46)
Предупреждения:
Самсонов, 61 - Джафар, 77; Кухарчук, 90; Почивалин, 90
Удаления:
Самсонов, 69; Хомуха, 80 - нет
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
23 марта 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция