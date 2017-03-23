СКА – «Локомотив». Коскинен – в воротах, Тихонов попал в заявку на матч
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч финала Западной конференции против ярославского «Локомотива».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев – Белов, Ковальчук – Коскиранта – Кетов;
Второе звено: Хафизуллин – Херсли, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Плотников;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов – Каблуков – Барабанов.
Напомним, первый матч между СКА и «Локомотивом» начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Матч
СКА - Локомотив - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция