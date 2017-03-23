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Российские керлингистки в плей-офф ЧМ в Китае сыграют со сборной Канады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Китае чемпионате мира по керлингу женская сборная России в последнем матче кругового этапа обыграла китайскую команду со счетом 6:4.

В составе российской сборной выступают скип Анна Сидорова, а также Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, Алина Ковалева - запасная.

Россиянки в 11 встречах группового турнира одержали восемь побед и заняли итоговое второе место. В плей-офф российская команда встретится со сборной Канады, которая стала победительницей кругового этапа. Встреча пройдет 24 марта.

Отметим, что ранее российская сборная обыграла шведок (7:3) и обеспечила себе участие в на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В другом матче плей-офф 25 марта встретятся сборные Швеции и Шотландии.

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