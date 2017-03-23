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СКА – «Локомотив». Судницин – в воротах, Козун не примет участие в игре

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Тренерский штаб «Локомотива» определился с составом команды на первый матч финала Западной конференции против СКА.

Ворота будет защищать Александр Судницин, запасным голкипером заявлен Антон Красоткин. 

Первое звено: Кронвалл – Накладал, Тальбо – Контиола – Кадейкин;

Второе звено: Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;

Третье звено: Рафиков – Пашнин, Галимов – Апальков – Мосалев;

Четвертое звено: Коледов – Лугин, Локтионов – Аверин – Картаев.

Напомним, первый матч между СКА и «Локомотивом» начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Матч

СКА - Локомотив - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.).

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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