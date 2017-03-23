СКА – «Локомотив». Судницин – в воротах, Козун не примет участие в игре
Тренерский штаб «Локомотива» определился с составом команды на первый матч финала Западной конференции против СКА.
Ворота будет защищать Александр Судницин, запасным голкипером заявлен Антон Красоткин.
Первое звено: Кронвалл – Накладал, Тальбо – Контиола – Кадейкин;
Второе звено: Любушкин – Гавриков, Полунин – Красковский – Коршков;
Третье звено: Рафиков – Пашнин, Галимов – Апальков – Мосалев;
Четвертое звено: Коледов – Лугин, Локтионов – Аверин – Картаев.
Напомним, первый матч между СКА и «Локомотивом» начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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Матч
СКА - Локомотив - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция