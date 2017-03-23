СКА – «Локомотив». Судницин – в воротах, Козун не примет участие в игре

Евгений Григоренко: Времени на раскачку нет, но я готов играть

Евгений Григоренко: Времени на раскачку нет, но я готов играть Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко как проходит восстановление после перенесенной травмы.

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч финала Западной конференции против ярославского «Локомотива».

СКА – «Локомотив». Коскинен – в воротах, Тихонов попал в заявку на матч

СКА – «Локомотив». Коскинен – в воротах, Тихонов попал в заявку на матч Тренерский штаб СКА определился с составом команды на первый матч финала Западной конференции против ярославского «Локомотива».

Алексей Дементьев, агент защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева, сообщил, что клуб заинтересован в подписании нового соглашения с игроком.

Агент: «Салават Юлаев» заинтересован в продлении контракта с Арзамасцевым Алексей Дементьев, агент защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева, сообщил, что клуб заинтересован в подписании нового соглашения с игроком.

Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на коньках, приняв вызов от бойца смешанного стиля Али Багаутинова.

Заместитель гендиректора «Адмирала» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на льду (видео) Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на коньках, приняв вызов от бойца смешанного стиля Али Багаутинова.

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал, продолжит ли он работать с клубом из Астаны.

Занковец обсудит новый контракт с «Барысом» после чемпионата мира в дивизионе 1

Занковец обсудит новый контракт с «Барысом» после чемпионата мира в дивизионе 1 Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал, продолжит ли он работать с клубом из Астаны.

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился ожиданиями от предстоящего финалаВосточной конференции Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом».

Сергей Шепелев: Потеря игрового ритма может сыграть с «Металлургом» злую шутку Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился ожиданиями от предстоящего финалаВосточной конференции Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом».

Сергей Шепелев: Игра «Локомотива» сбалансированная, но предпочтение отдаю СКА Олимпийский чемпион Сергей Шепелев считает СКА фаворитом в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу финала Восточной конференции КХЛ, в которой магнитогорский «Металлург» примет «Ак Барс».

Букмекеры считают «Магнитку» фаворитом первого матча серии с «Ак Барсом» Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу финала Восточной конференции КХЛ, в которой магнитогорский «Металлург» примет «Ак Барс».

26 марта в КРК «Уралец», который располагается в Екатеринбурге, состоится закрытие хоккейного сезона.

«Автомобилист» устроит массовое катание на льду с болельщиками клуба 26 марта в КРК «Уралец», который располагается в Екатеринбурге, состоится закрытие хоккейного сезона.