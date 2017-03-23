«Милан» интересуется Луисом Густаво
Интерес к
бразильскому полузащитнику «Вольфсбурга» Луису Густаво проявляет «Милан». Об
этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует calciomercato.com, «Вольфсбург» готов
продать игрока примерно за десять миллионов евро. Его контракт истекает летом
2018 года. Впрочем, те же десять миллионов евро за сезон бразилец зарабатывает
в «Вольфсбурге», и в случае перехода в «Милан» зарплату ему придется уменьшить.
В текущем сезоне 29-летний Луис Густаво провел
23 матча за «Вольфсбург» во всех турнирах.
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