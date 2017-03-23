Заместитель гендиректора «Адмирала» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на льду (видео)
Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев станцевал лезгинку на коньках, приняв вызов от бойца смешанного стиля Али Багаутинова.
«В продолжение челленджа «Танцуй Лезгинку». Решил немного разнообразить задачу, совместив два своих любимых занятия - спорт и танцы, так как просто танцевать мне скучно», - написал Гаджиев в аккаунте «Адмирала» в instagram.
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