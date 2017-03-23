Франк Лебеф: Канте – потрясающий воин, но он не личность

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба и французской национальной команды Н'Голо Канте.

25-летний Канте считается одним из основных претендентов за звание «Игрока года» в Англии, однако Лебеф полагает, что игрок не заслуживает столь высокой оценки.

«Он, безусловно, достоин места в сборной Франции, но не думаю, что Канте обладает духом настоящего вожака. Он потрясающий солдат, воин, но не личность. Это не игрок калибра лидера. Антонио Конте доверяет ему, но тренер никогда не возложит на этого игрока роль босса на поле», – приводит слова Лебефа The Sun.

Напомним, Канте перешел в «Челси» из Лестера» после чемпионского для «лис» сезона за 32 миллиона фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за «синих» 31 матч и забил два мяча.