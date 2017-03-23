Президент «Кротоне» объявил об отставке
Президент «Кротоне»
Раффаэле Вренна ушел в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«С большой
грустью покидаю «Кротоне» после 25 лет в клубе. Я пережил невероятные сезоны с
этой командой. То, чего мне удалось добиться, навсегда останется в истории
футбола не только Кротоен и Калабрии, но и всей Италии.
Некоторые
сравнивали наш выход в серию А с победой «Лестера» в АПЛ. Все знают, что
Кротоне – это небольшой город, но с большим сердцем и страстными болельщиками. Хочу
поблагодарить всех, кто работал со мной все эти годы и внес вклад в наш успех»,
- сказал Вренна.
Вренна был
президентом «Кротоне» с 1992 года. При нем команда впервые вышла в серию А. «Кротоне»
занимает 19-е место в серии А, имея в активе 14 очков.
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