Президент «Кротоне» объявил об отставке

Президент «Кротоне» Раффаэле Вренна ушел в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«С большой грустью покидаю «Кротоне» после 25 лет в клубе. Я пережил невероятные сезоны с этой командой. То, чего мне удалось добиться, навсегда останется в истории футбола не только Кротоен и Калабрии, но и всей Италии.

Некоторые сравнивали наш выход в серию А с победой «Лестера» в АПЛ. Все знают, что Кротоне – это небольшой город, но с большим сердцем и страстными болельщиками. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной все эти годы и внес вклад в наш успех», - сказал Вренна.

Вренна был президентом «Кротоне» с 1992 года. При нем команда впервые вышла в серию А. «Кротоне» занимает 19-е место в серии А, имея в активе 14 очков.