Мария Захарова: Западный мир предпримет серьезные шаги для срыва ЧМ-2018 в России
Директор департамента информации и печати
МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что страны Запада
попытаются сорвать чемпионат мира-2018 в России.
«Могу сразу сказать,
что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями
очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет
предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия,
его подготовки.
Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные «сюрпризы», - цитирует Захарову ТАСС.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.