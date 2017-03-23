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Мария Захарова: Западный мир предпримет серьезные шаги для срыва ЧМ-2018 в России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что страны Запада попытаются сорвать чемпионат мира-2018 в России.

«Могу сразу сказать, что через какое-то время, очень непродолжительное, мы будем все свидетелями очень активных действий западного мира на этом направлении, который будет предпринимать очень серьезные шаги в отношении проводимого в России мероприятия, его подготовки.

Целью будет, конечно, срыв. Будут использованы все возможности информационные, будет использовано и влияние на общественное мнение, будут различные «сюрпризы», - цитирует Захарову ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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