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Букмекеры не сомневаются, что «Томь» вылетит из РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы оценили шансы аутсайдеров нынешнего сезона остаться в российской премьер-лиге и предложили свои котировки.

На то, что «Томь» напрямую покинет элитный дивизион, предлагается ничтожный коэффициент 1,05.

Наибольшие шансы последовать вслед за сибиряками, по мнению экспертов, у «Арсенала» - его расставание с РФПЛ идет за 2,35.

В «Оренбург» букмекеры верят немного больше, чем в туляков - его вылет тянет на 2,65.

А вот «Крылья «Советов», считают специалисты, в худшем случае испытают судьбу в стыковых матчах - за прямое выбывание самарцев из РФПЛ предлагаются щедрые 4,00.         

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