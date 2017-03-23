Олимпийская чемпионка Ильченко о Сальникове: Нужно уметь признавать свои ошибки

Российская Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Лариса Ильченко прокомментировала проблемы во Всероссийской федерации плавания, которые не позволяют нам завоевывать медали на крупных международных турнирах.

– Мне хочется, чтобы изменилось в лучшую сторону. Я и на своей страничке в фейсбуке написала, когда меня начали обвинять во всех смертных грехах. Я действительно с уважением отношусь к тренеру Авдиенко, к пловцам Сальникову и Садовому. Но это было так много лет назад. Если он был хорошим пловцом, совершенно не факт, что он будет отличным менеджером. Только нужно уметь признавать свои ошибки, уметь пользоваться помощью и поддержкой, которую тебе хотят оказать, а не задвигать. Естественно, никому не приятно расписываться в собственном бессилии, в своей некомпетентности. Но страдает от этого общее дело, страдают дети прежде всего, – с болью в голосе сказала спортсменка.

Напомним, что «Советский спорт» провел расследование деятельности Всероссийской федерации плавания, связанное с низкими результатами, которые показывают наши спортсмены на международных соревнованиях.