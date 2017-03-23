Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 2Балтика
Хоккей  Красная Армия2 : 3Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Рубин1 : 0СКА-Нева
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Колумбия- : -Боливия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олимпийская чемпионка Ильченко о Сальникове: Нужно уметь признавать свои ошибки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Лариса Ильченко прокомментировала проблемы во Всероссийской федерации плавания, которые не позволяют нам завоевывать медали на крупных международных турнирах.

– Мне хочется, чтобы изменилось в лучшую сторону. Я и на своей страничке в фейсбуке написала, когда меня начали обвинять во всех смертных грехах. Я действительно с уважением отношусь к тренеру Авдиенко, к пловцам Сальникову и Садовому. Но это было так много лет назад. Если он был хорошим пловцом, совершенно не факт, что он будет отличным менеджером. Только нужно уметь признавать свои ошибки, уметь пользоваться помощью и поддержкой, которую тебе хотят оказать, а не задвигать. Естественно, никому не приятно расписываться в собственном бессилии, в своей некомпетентности. Но страдает от этого общее дело, страдают дети прежде всего, – с болью в голосе сказала спортсменка.

Напомним, что «Советский спорт» провел расследование деятельности Всероссийской федерации плавания, связанное с низкими результатами, которые показывают наши спортсмены на международных соревнованиях.

Полное интервью с Ильченко здесь

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лариса Ильченко: Надоело, что мы варимся в собственном соку – в этом болотеЛариса Ильченко: Надоело, что мы варимся в собственном соку – в этом болотеОлимпийская чемпионка в плавании рассказала о проблемах в этом виде спорта.Андрей Митьков: Многие вещи из расследования «Советского спорта» видел своими глазамиАгент российской пловчихи Юлии Ефимовой - Андрей Митьков прокомментировал итоги расследования «Советского спорта» о состоянии дел в российском плавании.Станислава Комарова: С итогами расследования «Советского спорта» полностью солидарнаСеребряный призер Олимпийских игр в Афинах, трехкратная чемпионка Европы по плаванию Станислава Комарова прокомментировала итоги расследования «Советского спорта» о состоянии дел в российском плавании.Владимир Сальников: ВФП не входит в Ассоциацию водных видов спортаПрезидент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что ВФП не входит в Ассоциацию водных видов спорта.«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитиве«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитивеПразднование успешного ЧМ в Канаде из-за близости по датам фактически перенесли в Петербург: потому все на Кубке Сальникова были довольными.Владимир Сальников: Плавание никогда не занималось подпольной разработкой каких-то программ, связанных с допингомПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о новом докладе ВАДА и допинге в плавании.Владимир Сальников: Радуют 14 медалей на чемпионате мира. У нас есть запас, который позволит сборной России развиватьсяПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в коротком бассейне, который прошел в Канаде.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Владимир Сальников: Случай Мельникова вопиющий и неприемлемыйГлава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал дисквалификацию российского пловца Виталия Мельникова. Напомним, что Мельников был дисквалифицирован на восемь лет.ВФП утвердила состав сборной России на ЧМ по плаванию на короткой водеПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что президиум ВФП утвердил состав сборной России для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Сальников переизбран на пост президента ВФПДействующий президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников переизбран на этот пост по итогам отчетно-выборной конференции, сообщает «Р-Спорт».Сальников стал единственным кандидатом на пост президента ВФППрезидент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников стал единственным кандидатом на этот пост.Сергей Колмогоров: Предложил выполнить условия Юли и ее отца по подготовкеГлавный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что на президиуме Всероссийской федерации плавания предложил выполнить условия по подготовке двукратного серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.ВФП проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаваниюВсероссийская федерация плавания (ВФП) проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию, заявил глава организации Владимир Сальников.Владимир Сальников: Российским пловцам не хватает стартовПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, почему российским пловцам трудно на равных соревноваться с американцами и австралийцами.Владимир Сальников: Обвинения в адрес Морозова были абсурдны. Он сильно переживалПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что обвинения в адрес российского пловца Владимира Морозов могли сказаться на его выступлении на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.Владимир Сальников: Напряженная обстановка вокруг российских пловцов на ОИ в Рио постепенно стихаетПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников считает, что напряженная обстановка вокруг российских пловцов на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро постепенно сходит на нет.Владимир Сальников: Серебро Ефимовой – большая победаПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал второе место четырехкратной чемпионки мира Юлии Ефимовой на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Владимир Сальников: Российские пловцы, все-таки допущенные МОК до Олимпиады, получают аккредитацииПрезидент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы, сначала отстраненные от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но позднее получившие допуск от Международного олимпийского комитета (МОК), начали получать аккредитации и заезжают в олимпийскую деревню.Пловец Морозов будет обжаловать свое отстранение от ОИ-2016 в CASГлава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что российский пловец Владимир Морозов будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить свое отстранение от ОИ-2016, которые состоятся в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.
Футбол
Сергей Семак: К Хохлову с Никифоровым пойду хоть третьим помощником
Футбол
Станислав Черчесов: Есть вопросы к тем, кто составляет рейтинг ФИФА
Плавание
Андрей Митьков: Многие вещи из расследования «Советского спорта» видел своими глазами
Хоккей
«Коламбус» официально предложил контракт защитнику «Локомотива» Гаврикову
все новости