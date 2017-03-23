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Сенатор Владимир Джабаров: Представьте, если мы запретим въезд в Россию во время ЧМ-2018 ведущим игрокам сборной Украины

Источник:  РИА «Новости»Комментарии

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал запрет на въезд в Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была принять участие в Евровидении-2017. В качестве ответной меры он допустил возможность запретить въезд некоторых игроков сборной Украины во время чемпионата мира 2018 года.

«Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, удивление. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников? Наверное, на будущее надо иметь это в виду.

Представьте: ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, предлогов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы», – цитирует Владимиар Джабарова «РИА Новости» со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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