Агент: «Салават Юлаев» заинтересован в продлении контракта с Арзамасцевым

Алексей Дементьев, агент защитника «Салавата Юлаева» Захара Арзамасцева, сообщил, что клуб заинтересован в подписании нового соглашения с игроком.

Действующий контракт Арзамасцева с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля. 24-летний защитник играет за уфимский клуб с 2015 года, в сезоне-2016/17 набрал 21 (11+10) очко в 64 матчах.

«По Арзамасцеву на сегодня можно сказать, что «Салават Юлаев» заинтересован в подписании нового контракта, детали переговоров раскрыть не могу, все-таки это не реалити-шоу», - цитирует Дементьева «Р-Спорт».