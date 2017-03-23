Лариса Ильченко – о реформах в плавании: Я только за такое движение

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде россиянка Лариса Ильченко заявила, что с радостью восприняла новость о создании ассоциации водных видов спорта, которой отныне будет подчиняться и Всероссийская федерация плавания.

– Я только за такое движение. Уже надоело, что мы варимся в собственном соку – в этом болоте. Уже каждый информационный повод о плавании – большая радость. О нас говорят – о нас не забыли, на нас не махнули рукой. Это уже приятно. То, что сейчас пытаются прийти к какому-то конструктиву – отлично. Я читаю последние новости и очень рада, что под эгидой этой ассоциации будут созданы четыре отдела, где за стратегию развития будет отвечать Александр Попов. Это же великий человек. Действительно великий, имеющий и опыт и знания, – сказала Ильченко.

Напомним, что за несколько дней до принятия этого решения «Советский спорт» опубликовал расследование деятельности Всероссийской федерации плавания, связанное с низкими результатами, которые показывают наши спортсмены на международных соревнованиях.