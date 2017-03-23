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Алекс Фергюсон: С уходом Роналду и Месси доминирование испанских клубов закончится

Источник:  ESPN FCКомментарии

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением об успехе испанских клубов в еврокубках.

- Почему английские клубы не выигрывают Лигу чемпионов? Это сложно. Я считаю, что успех цикличен. Если вспомнить, то в 70-х годах были «Аякс» и «Бавария», в 80-х - «Ливерпуль», в 90-х - итальянские клубы, «Милан». Затем у Англии были великолепные результаты. Сегодня доминируют испанские клубы, в этом нет никаких сомнений.

Тот же вопрос можно задать и по поводу того, почему «Бавария» не выигрывает Лигу чемпионов? Или итальянцы? Или французские клубы? На данный момент испанские команды лучше, поэтому они побеждают. Но это может измениться. Криштиану Роналду и Лионель Месси постарели, смогут ли заменить этих игроков? Я думаю, что когда они завершат свои карьеры, цикл изменится, - приводит слова Фергюсона ESPN FC.

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