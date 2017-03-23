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Геннадий Орлов: У «Спартака» нет поставленной игры

Источник:  ФонтанкаКомментарии

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением, в чем лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» прибавил в этом сезоне.

- «Спартак» подтянулся по игровой дисциплине, по дисциплине за пределами поля, стал посерьезней. Футболисты прониклись чувством и желанием во что бы то ни стало добиться результата. Это их объединяет. Но что касается постановки игры, то ее нет. Игра сейчас зависит от индивидуальных действий того или иного футболиста. Защитники – кто был, тот и остался. Кутепов пока подающий надежды. Он еще не игрок для Лиги чемпионов. Таски – не игрок для Лиги чемпионов. Боккетти. Сколько же из-за них пропустил «Спартак» голов? Каррера, думаю, вынужден их ставить. Ему просто некого ставить. Раньше в Россию не очень хотели ехать, сейчас совсем не хотят. В том числе и по политическим причинам, об этом не надо забывать. Есть жены, есть родственники, и все это влияет. Мы не можем лупить такие же деньги, какие лупит Китай, - цитирует Орлова «Фонтанка». 

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