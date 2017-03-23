Диего Симеоне: Гризманн может покинуть «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о будущем нападающего Антуана Гризманна. Он отметил, что французский форвард может покинуть клуб.

«Может ли Гризманн уйти этим летом? Да, потому что есть сумма отступных, прописанных в контракте, и никаких гарантий нет. Я не знаю, что может случиться. Я говорил с ним летом. Он сказал мне, что готов остаться, если останусь я. Он затем говорил с агентами по поводу подписания документов по контракту.

Антуан не позволил бы мне заставлять его остаться. Я не делал этого в случае с Диего Костой или Радамелем Фалькао. Игроки доверяют мне свою жизнь, и я, конечно, буду принимать участие в их решениях. Ясно одно – пока Гризманн остается у нас, клуб будет расти», - цитирует Симеоне AS.

В текущем сезоне 26-рлетний Анутан Гризманн провел 40 матчей и забил 22 мяча при 11 голевых передачах.