Диего Симеоне: Гризманн может покинуть «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о будущем нападающего Антуана Гризманна. Он
отметил, что французский форвард может покинуть клуб.
«Может ли Гризманн уйти этим летом? Да, потому что есть сумма
отступных, прописанных в контракте, и никаких гарантий нет. Я не знаю, что
может случиться. Я говорил с ним летом. Он сказал мне, что готов остаться, если
останусь я. Он затем говорил с агентами по поводу подписания документов по
контракту.
Антуан не позволил бы мне заставлять его остаться. Я не делал
этого в случае с Диего Костой или Радамелем Фалькао. Игроки доверяют мне свою
жизнь, и я, конечно, буду принимать участие в их решениях. Ясно одно – пока Гризманн
остается у нас, клуб будет расти», - цитирует Симеоне AS.
В текущем сезоне 26-рлетний Анутан Гризманн провел 40 матчей и
забил 22 мяча при 11 голевых передачах.