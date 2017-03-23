Александр Бубнов: У нас в России много таких, как Нойштедтер

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на товарищеский матч против Кот-д’Ивуаром.

- Схема с тремя центральными защитниками – это попытка взять не качеством, а количеством. Если брать в целом, то это тактическая модель под игру вторым номером. Ни одна сборная или клуб, претендующий на самые высокие места, не играет по этой схеме, за исключением «Ювентуса». «Челси»? В чемпионате Англии – да, они претендуют, но они ведь не играют в Европе. «Реал», «Барселона», «Бавария» играют в два центральных защитника, поскольку так возрастает их атакующий потенциал.

Мне кажется, что Нойштедтер в этом списке лишний. У нас в России много таких, как Нойштедтер. Тот же Бурлак, например, был бы не хуже. Жиров – из Махачкалы, Зайцев из «Амкар»… Проблема еще и в том, что все защитники в сборной России – ведомые, а не ведущие. Они не занимают лидирующие позиции в своих клубах. Если в клубе футболисты не выступают в роли босса, то в сборной сделать у них это не получится. Очень серьезная проблема, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.