Евгений Григоренко: Времени на раскачку нет, но я готов играть

Нападающий «Ак Барса» Евгений Григоренко как проходит восстановление после перенесенной травмы.

- Я уже готов играть, несмотря на то что два с половиной месяца был без игровой практики. Это не такая большая проблема, как мне кажется. Нужно построже начать, лишнего не делать поначалу, все постепенно придет. Понятно, что сейчас плей-офф, финал конференции с «Магниткой» и времени на раскачку нет, но я готов, - цитирует Григоренко официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.