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«Зенит» продолжит играть на «Петровском», новый стадион ждет доработка

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Петербургский «Зенит» не переедет на Стадион на Крестовском острове после Кубка конфедераций, а останется на «Петровском».

После Кубка конфедераций арену ждет доработка, поэтому сине-бело-голубые пока останутся на «Петровском».

Напомним, что новый стадион в Санкт-Петербурге строился с почти 10 лет и официально был сдан в декабре прошлого года. На его строительство по разным оценкам уже потратили более 43 миллиардов рублей. Сколько денег потребуется на доработку, неизвестно.

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