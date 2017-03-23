«Зенит» продолжит играть на «Петровском», новый стадион ждет доработка

Петербургский «Зенит» не переедет на Стадион на Крестовском острове после Кубка конфедераций, а останется на «Петровском».

После Кубка конфедераций арену ждет доработка, поэтому сине-бело-голубы е пока останутся на «Петровском».

Напомним, что новый стадион в Санкт-Петербурге строился с почти 10 лет и официально был сдан в декабре прошлого года. На его строительство по разным оценкам уже потратили более 43 миллиардов рублей. Сколько денег потребуется на доработку, неизвестно.