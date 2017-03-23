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Капитан сборной Кот-д'Ивуара: Думбия много рассказывал об Акинфееве

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан сборной Кот-д'Ивуара Серей Ди на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Россией сказал, что его партнер по «Базелю» Сейду Думбия много рассказывал ему об Игоре Акинфееве.

– Мы играем в «Базеле» вместе с Думбия, он много рассказывал о футболистах ЦСКА. Знаю, что Акинфеев – основной вратарь и капитан команды.

– Я – главный тренер молодежной сборной, давно вхожу в штаб первой команды и буду главным тренером на ближайшие два матча, после чего меня сменит Марк Вильмотс, – сказал Ибраима Камара, который будет руководить «слонами» в матче с Россией. – Если нет Дрогба и Туре, это не значит, что у нас нет лидеров. Они тоже когда-то были молодые. Сейчас перед нами стоит задача построить новую команду. Почему попросили убрать из номеров в отеле спиртные напитки и ограничить телефонную связь? В первую очередь по финансовым причинам. Говорили ли мы с Эбуэ Куасси о Краснодаре и России? Сейчас есть много способов получить нужную информацию.

– Мы хорошо знаем сборную России, знаем футболистов, – добавил защитник Эрик Байи. – Мы хотим хорошо подготовиться к игре и выступить как можно лучше, чтобы реабилитироваться за последние не слишком удачные выступления. Готов ли я стать лидером команды по примеру Яя Туре и Дидье Дрогба? Право считаться лидером нужно заслужить.

Товарищеский матч продет в пятницу в Краснодаре.

Голосование: Как завершится матч Россия – Кот-д'Ивуар?

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