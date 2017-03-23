Сибиряк выиграл в букмекерской конторе рекордные 28,5 миллиона рублей

Житель Красноярска установил новый рекорд для букмекерских контор России по выплатам пари, сорвав с одной ставки куш в 28,5 миллиона рублей, сообщает «Лайф».

Мужчина правильно указал все исходы в «экспрессе» из 12 футбольных матчей, два из которых прошли в рамках чемпионата России, и десять – в Лиге чемпионов.

На кон он поставил 200 тысяч рублей.

– Практически во всех матчах клиент выбрал ярко выраженных фаворитов. Руководствовался базовым принципом. Тем не менее шанс угадать все эти исходы был примерно 1 к 1000, – рассказал представитель букмекерской конторы, где была сделана ставка.