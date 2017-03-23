Александр Бубнов: О каких задачах сборной можно говорить, когда команда абсолютно не сыграна

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о задачах сборной России на товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром.

- У нас по большому счету сейчас команды нет. О чем можно говорить, когда команда абсолютно не сыграна. У нас не только в обороне большие проблемы, но и в атаке, а также в центре поля. У нас всего одна беспроблемная линия – вратарская. Чуть шире выбор в центре поля, но в целом, куда ни ткни – везде проблемы. О задачах в таком случае говорить сложно. Выйти и сыграть на максимуме своих возможностей, наиграть состав и определиться с костяком. Есть набор футболистов – нет костяка. Высокая конкуренция? (Смеется.) Сейчас из худших выбирают лучших, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.