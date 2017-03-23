Ольга Андрианова: Российским керлингисткам пора выигрывать титул

Главный тренер сборных России по керлингу Ольга Андрианова рассказала о шансах российской команды на победу на чемпионате мира, проходящем в Китае.

- Думаю, все очень неплохо получается у нашей команды, игра идет. Девочки действуют очень нацеленно, сосредоточенно. Мне бы очень хотелось, чтобы они стали чемпионками мира, им уже пора выигрывать титул. Но все четыре команды, которые вышли в плей-офф, имеют шансы побороться за золото, а мне бы хотелось, чтобы оно досталось российской сборной. У Ани Сидоровой сильный характер, я ей как скипу желаю удачи, а девочкам желаю точных бросков и спокойствия. У них все получится, - приводит слова Андриановой «Р-Спорт».

Напомним, что российские керлингистки, одержав восемь побед в 11 встречах, заняли второе место в круговом турнире ЧМ. Первый матч в плей-офф российские спортсменки проведут против сборной Канады, занявшей первое место на групповом этапе.