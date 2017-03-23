Уилшер может покинуть «Борнмут» и уехать за пределы Англии
Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, который принадлежит «Арсеналу»,
вряд ли останется в клубе, за который он играет на правах аренды. Также он
может продолжить карьеру в зарубежном клубе.
Как сообщает Bleacher
Report, футболист недоволен
тем количество игрового времени, которое он получает в «Борнмуте». Также он вряд
ли останется в «Арсенале». Не исключено, что он покинет Англию, хотя была
информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Также им
интересуются «Рома» и китайские клубы.
В текущем сезоне 25-летний Джек Уилшер провел 25 матчей за «Борнмут»
во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически