Уилшер может покинуть «Борнмут» и уехать за пределы Англии

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, который принадлежит «Арсеналу», вряд ли останется в клубе, за который он играет на правах аренды. Также он может продолжить карьеру в зарубежном клубе.

Как сообщает Bleacher Report, футболист недоволен тем количество игрового времени, которое он получает в «Борнмуте». Также он вряд ли останется в «Арсенале». Не исключено, что он покинет Англию, хотя была информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Также им интересуются «Рома» и китайские клубы.

В текущем сезоне 25-летний Джек Уилшер провел 25 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.