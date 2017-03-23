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Уилшер может покинуть «Борнмут» и уехать за пределы Англии

Источник:  Bleacher ReportКомментарии

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, который принадлежит «Арсеналу», вряд ли останется в клубе, за который он играет на правах аренды. Также он может продолжить карьеру в зарубежном клубе.

Как сообщает Bleacher Report, футболист недоволен тем количество игрового времени, которое он получает в «Борнмуте». Также он вряд ли останется в «Арсенале». Не исключено, что он покинет Англию, хотя была информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Также им интересуются «Рома» и китайские клубы.

В текущем сезоне 25-летний Джек Уилшер провел 25 матчей за «Борнмут» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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