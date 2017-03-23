Юношеская сборная России уступила Венгрии в Элитном раунде Евро-2017
Юношеская сборная России уступила команде Венгрии (1:2) во второй группе Элитного раунда чемпионата Европы-2017 среди игроков не старше 17 лет.
Игра прошла в Будапеште.
В составе россиян отличился Данил Пруцев (16-я минута), у венгров - Доминик Собослаи (74-я и 80-я).
Напомним, первый матч команда Дмитрия Ульянова свела вничью с норвежцами - 2:2.
Заключительный матч Элитного раунда россияне проведут против команды Израиля 26 марта.
Финальный турнир пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии. В нем сыграют победители восьми отборочных мини-турниров, а также семь команд, занявших вторые места, которые покажут лучшие результаты в матчах с первой и третьей сборными своей группы.
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