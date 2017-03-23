Шон Маркс: Талант Карасева не подлежит сомнению

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс оценил шансы нападающего «Зенита» Сергея Карасева вернуться в НБА.

- Честно сказать, не знаю, почему у Карасева все сложилось в НБА не так, как он, очевидно, рассчитывал. Но есть множество примеров, когда игроки пробуют себя в НБА, уезжают в Европу, делают там карьеру, а после – снова возвращаются в НБА. Карасев молод, его талант не подлежит сомнению, поэтому в будущем мы вполне можем вновь увидеть его в НБА, - приводит слова Маркса «Р-Спорт».

Напомним, что Карасев выступал за «Бруклин» с 2014 по 2016 год. В сезоне-2015/16 22-летний защитник провел 40 игр в НБА, показав средние показатели 2,4 очка и 1,5 подбора. В июле 2016 года 23-летний баскетболист подписал контракт по схеме «2+1» с «Зенитом».