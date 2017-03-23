Тренера британских пловцов-паралимпийцев обвиняют в запугивании спортсменов
Несколько представителей паралимпийской сборной Великобритании
по плаванию обвинили одного из тренеров в запугивании. В связи с этим в
федерации началось внутренне расследование.
Имя тренера пока не называется. Как сообщает ВВС, среди тех, кто
жаловался на методы работы тренера, есть призеры Паралимипиды-2016 в
Рио-де-Жанейро.
В 2016 году британские пловцы завоевали больше всего медалей для
своей страны на Паралимпиаде. В их активе 16 золотых медалей, а также восемь
мировых рекордов.
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