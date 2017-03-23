Тренера британских пловцов-паралимпийцев обвиняют в запугивании спортсменов

Несколько представителей паралимпийской сборной Великобритании по плаванию обвинили одного из тренеров в запугивании. В связи с этим в федерации началось внутренне расследование.

Имя тренера пока не называется. Как сообщает ВВС, среди тех, кто жаловался на методы работы тренера, есть призеры Паралимипиды-2016 в Рио-де-Жанейро.

В 2016 году британские пловцы завоевали больше всего медалей для своей страны на Паралимпиаде. В их активе 16 золотых медалей, а также восемь мировых рекордов.