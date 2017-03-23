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«Ростов» оштрафован УЕФА на 16 000 евро за использование пиротехники на матче со «Спартой»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

«Ростов» получил штраф от УЕФА на 16 000 евро. Российский клуб наказан за использование болельщиками пиротехники во время матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, во время матча в Чехии болельщики гостей использовали пиротехнику, с чем и связан штраф. Напомним, что «Ростов» вышел в 1/8 финала, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1).

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