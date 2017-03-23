«Ростов» оштрафован УЕФА на 16 000 евро за использование пиротехники на матче со «Спартой»

«Ростов» получил штраф от УЕФА на 16 000 евро. Российский клуб наказан за использование болельщиками пиротехники во время матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, во время матча в Чехии болельщики гостей использовали пиротехнику, с чем и связан штраф. Напомним, что «Ростов» вышел в 1/8 финала, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1).