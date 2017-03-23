Виталий Мутко: Команда Кот-д'Ивуара не против участия в матче Фернандеса

Роман Трушечкин: Полоз и Бухаров – это те, кто сейчас действительно нужны Черчесову на поле

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин объяснил, почему вызов ростовских нападающих Александра Бухарова и Дмитрия Полоза в сборную России оправдан.