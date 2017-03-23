Виталий Мутко: Команда Кот-д'Ивуара не против участия в матче Фернандеса
Сборная Кот-д'Ивуара не против участия в товарищеском матче защитника команды России Марио Фернандеса, недавно получившего российское гражданство, сообщил президент РФС Виталий Мутко.
Игра пройдет в пятницу в Краснодаре, а 28 марта россияне в Сочи сыграют с командой Бельгии.
«Никаких препятствий к тому, чтобы Марио Фернандес сыграл с ивуарийцами со стороны соперника нет. Все в руках тренерского штаба. Сборной Бельгии мы тоже направили запрос. Ждем их ответа», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Матч
Место и дата
24 марта 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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