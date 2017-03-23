Россия сыграет в плей-офф ЧМ с Канадой в субботу в 4 утра
На проходящем в Китае чемпионате мира по керлингу среди женских команд состоялись два заключительных тура кругового турнира.
Сборная России одержала две победы над командами Швеции (7:3) и Китая (6:4). Таким образом, россиянки заняли второе место и начнут плей-офф матчем с канадками за выход в финал.
Победитель встречи Канада - Россия выйдет в финал напрямую, а проигравшая сборная получит еще один шанс побороться за путевку в финал – сыграет в полуфинале с победителем пары Швеция – Шотландия.
Матч Россия – Канада пройдет 25 марта (начало – в 4.00 мск), в это же день состоится и второй полуфинал. Финал и игра за бронзу пойдут 26 марта.
Сборная России выступает на первенстве мира в следующем составе: Анна Сидорова (скип), Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалева.
Чемпионат мира
Пекин (Китай)
Женщины
Россия – Швеция - 7:3 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 4:0)
Россия – Китай – 6:4 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:1, 1:0)
Положение команд:
1. Канада – 11 побед – 0 поражений
2. Россия – 8-3
3. Швеция – 8-3
4. Шотландия – 6-4
5. США – 6-5
6-7. Швейцария, Чехия – по 5-5
8. Германия – 5-6
9. Южная Корея – 4-6
10. Италия – 3-7
11. Китай – 2-9
12. Дания – 0-10