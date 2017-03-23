Россия сыграет в плей-офф ЧМ с Канадой в субботу в 4 утра

На проходящем в Китае чемпионате мира по керлингу среди женских команд состоялись два заключительных тура кругового турнира.

Сборная России одержала две победы над командами Швеции (7:3) и Китая (6:4). Таким образом, россиянки заняли второе место и начнут плей-офф матчем с канадками за выход в финал.

Победитель встречи Канада - Россия выйдет в финал напрямую, а проигравшая сборная получит еще один шанс побороться за путевку в финал – сыграет в полуфинале с победителем пары Швеция – Шотландия.

Матч Россия – Канада пройдет 25 марта (начало – в 4.00 мск), в это же день состоится и второй полуфинал. Финал и игра за бронзу пойдут 26 марта.

Сборная России выступает на первенстве мира в следующем составе: Анна Сидорова (скип), Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалева.

Чемпионат мира

Пекин (Китай)

Женщины

Россия – Швеция - 7:3 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 4:0)

Россия – Китай – 6:4 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:2, 0:1, 1:0)

Положение команд:



1. Канада – 11 побед – 0 поражений

2. Россия – 8-3

3. Швеция – 8-3

4. Шотландия – 6-4

5. США – 6-5

6-7. Швейцария, Чехия – по 5-5

8. Германия – 5-6

9. Южная Корея – 4-6

10. Италия – 3-7

11. Китай – 2-9

12. Дания – 0-10