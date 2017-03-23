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«Барселона», «Наполи» и «Сент-Этьен» оштрафованы по итогам матчей еврокубков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА объявил о штрафах по итогам матчей еврокубков.

«Барселона» оштрафована по итогам матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1) на 19 000 евро. Каталонский клуб наказан за то, что болельщики выбегали на поле, а также за большое количество карточек.

По итогам той же стадии «Наполи» оштрафован за матч с «Реалом» (1:3) штрафом в 38 000 евро. Зафиксировано несколько нарушений – использование болельщиками лазерной указки, заблокированные лестницы на стадионе, а также бросание болельщиками посторонних предметов на поле и использование пиротехники.

По итогам матча 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Сент-Этьен» - 3:0 был оштрафован на 50 000 евро французский клуб. Болельщики гостей использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и вели себя неподобающий образом, сообщает сайт УЕФА.

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