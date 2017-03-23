«Барселона», «Наполи» и «Сент-Этьен» оштрафованы по итогам матчей еврокубков
УЕФА объявил о штрафах по итогам матчей еврокубков.
«Барселона» оштрафована по итогам матча 1/8 финала Лиги
чемпионов против «ПСЖ» (6:1) на 19 000 евро. Каталонский клуб наказан за
то, что болельщики выбегали на поле, а также за большое количество карточек.
По итогам той же стадии «Наполи» оштрафован за матч с «Реалом»
(1:3) штрафом в 38 000 евро. Зафиксировано несколько нарушений –
использование болельщиками лазерной указки, заблокированные лестницы на стадионе,
а также бросание болельщиками посторонних предметов на поле и использование
пиротехники.
По итогам матча 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» - «Сент-Этьен»
- 3:0 был оштрафован на 50 000 евро французский клуб. Болельщики гостей
использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и вели себя
неподобающий образом, сообщает сайт УЕФА.