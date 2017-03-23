«СКА-Нева» в овертайме обыграла «Рубин» и довела серию до семи матчей
«СКА-Нева» в шестом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ одержала победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:2.
Игра проходила в Тюмени. В составе армейцев по шайбе забросили Михаил Мальцев и Максим Мальцев, победный гол в овертайме забил Денис Орлович-Грудков. У хозяев отличились Денис Ячменев и Алексей Ложкин.
Счет в серии стал равным - 3-3.
Напомним, седьмой матч серии состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.
Матч
Рубин - СКА-Нева - 2:3 О.Т. (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Ячменёв (Рыбницкий, Каменев), 28:32 (1:0). Мальцев М. 37:29 (1:1). Ложкин (Каменев), 42:02 (2:1 - бол.). Мальцев М. (Волков), 51:30 (2:2). Орлович-Грудков 61:59 (2:3 - бол.).
Место и дата
23 марта 17:00, ОАО Дворец спорта, Онлайн-трансляция
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