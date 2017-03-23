Виталий Мутко: Все хотят, чтобы Дзюба играл за сборную

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба является важнейшим игроком для национальной команды.

- Это ответственность клубов и футболистов. Мы будем работать с ними. Говорил с ребятами, приводил в пример (лыжника) Сергея Устюгова. Ты должен слышать свой организм. Если у Дзюбы на том сборе еще была проблема с коленом, мы его в щадящем режиме готовили, он уехал в клуб, где играет... Ты должен себя подводить. Впереди два важных турнира.

Артем для нас важнейший игрок и харизматичный. Все хотят, чтобы он играл за сборную. Надеюсь, и он этого хочет - играть на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но у парня проблема - ее надо лечить. С каждым клубом наш медштаб свяжется, даст рекомендации. Я буду говорить с президентами клубов, чтобы было более бережное отношение (к футболистам), - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Артем Дзюба не поможет сборной России в ближайших матчах, так как получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

24 марта команда Станислава Черчесова сыграет товарищеский матч со сборной Кот-д'Ивуара, а спустя четыре дня сразится со сборной Бельгии.