Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед матчем с ЦСКА
Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к выездному матчу 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.
В сегодняшней тренировке приняли участие все игроки, кроме футболистов, находящихся в расположении своих национальных сборных, а также Сергея Ткачева и Александра Глеба, которые восстанавливаются после травм. В общую группу вернулся нападающий Сергей Корниленко, который из-за повреждения не принимал участия в первых трех играх после возобновления первенства.
Матч ЦСКА - «Крылья Советов» пройдет 2 апреля, начало - в 16:30 мск.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически