Япония обыграла ОАЭ в квалификации ЧМ-2018
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между
сборными ОАЭ и Японии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу Японии.
В составе победителей
отличились Юя Кубо и Яскуюки Конно. Япония с 13-ю очками и занимает второе
место в группе В. У ОАЭ девять очков и четвертое место. Две первые команды группы
В выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф.
Чемпионат мира. Квалификация
Азия
Группа В
6-й тур
Матч
Место и дата
23 марта 18:30, , Онлайн-трансляция
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