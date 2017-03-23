Роберто Карлос представил Кубок конфедераций на футбольном форуме в Португалии

Чемпион мира по футболу Роберто Карлос представил трофей Кубка конфедераций на футбольном форуме в португальском городе Эшторил.

- Когда я был ребенком, я мечтал побеждать со сборной Бразилии, и Кубок конфедераций стал моей первой победой на международном уровне. У нас была отличная команда, и та победа очень дорога мне, я буду помнить ее всю жизнь.

Предстоящий Кубок конфедераций пройдет в России. Игроки сборной этой страны имеют богатый опыт выступлений в еврокубках, теперь им нужно понять, насколько важны домашние Кубок конфедераций и чемпионат мира, - передает слова Карлоса ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).