Беккенбауэр допрошен по делу о мошенничестве
Знаменитый немецкий футболист, тренер и функционер Франц
Беккенбауэр был допрошен генеральной прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщает Assoсiated
Press.
Ранее стало известно, что Беккенбауэр подозревается в
мошенничестве. По данным немецких СМИ, поводом для расследования стали выплаты от ФИФА Беккаенбауэру в
размере 1,7 миллиона евро. До этого экс-генеральный секретарь ФИФА Маркус
Каттнер заявил, что в организации обязались выплатить Беккенбауэру и двум его
партнерам 1,7 миллионов евро за консультационные услуги во время выборов
страны-хозяйки ЧМ-2010. Напомним, что этот турнир прошел в ЮАР.