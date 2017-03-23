Беккенбауэр допрошен по делу о мошенничестве

Знаменитый немецкий футболист, тренер и функционер Франц Беккенбауэр был допрошен генеральной прокуратурой Швейцарии. Об этом сообщает Assoсiated Press.

Ранее стало известно, что Беккенбауэр подозревается в мошенничестве. По данным немецких СМИ, поводом для расследования стали выплаты от ФИФА Беккаенбауэру в размере 1,7 миллиона евро. До этого экс-генеральный секретарь ФИФА Маркус Каттнер заявил, что в организации обязались выплатить Беккенбауэру и двум его партнерам 1,7 миллионов евро за консультационные услуги во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2010. Напомним, что этот турнир прошел в ЮАР.

Также сообщается, что в 2005 году представители ЮАР обратились за финансовой помощью в ФИФА. Урс Линси, который тогда был генеральным секретарем, решил выделить помощь, невзирая на то, что это противоречит уставу ФИФА. Беккенбауэр, по данным издания, получил деньги благодаря переводу на его счет в Гибралтаре, а его помощники получили причитающееся лично.