«Локомотив» может расстаться со Шкулетичем и Портнягиным

Будущее нападающих Петара Шкулетича и Игоря Портнягина в «Локомотиве» находится под вопросом, сообщает Федеральное агентство новостей.

26-летний серб потерял доверие со стороны тренерского штаба еще в первой части сезона, однако зимой подходящих предложений по нему не поступало. Шкулетича было решено сохранить «для обоймы» до конца сезона.

Портнягин, в свою очередь, испытывает проблемы со здоровьем и клуб рассматривает возможность расстаться с 28-летним футболистом.