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EPICENTER: Moscow признан лучшим спортивным событием 2016 года

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Турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2 признан лучшим спортивным событием 2016 года по версии ежегодной национальной премии «Событие Года».

На награду в этой номинации также претендовали Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» и St. Petersbur Ladies 2016 — Российский этап главной мировой женской теннисной серии WTA.

EPICENTER: Moscow по Dota 2 проходил с 12 по 15 мая 2016 года в концертном зале «Крокус Сити Холл». Победителем турнира стала команда Team Liquid. Призовой фонд чемпионата составил 500 000 долларов.

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