EPICENTER: Moscow признан лучшим спортивным событием 2016 года

Виктор «TaZ» Войтас получил автомобиль от совладельца Virtus.pro Капитан команды Virtus.pro по CS:GO Виктор «TaZ» Войтас получил подарок в виде автомобиля Mercedes от совладельца организации Антона Черепенникова.

Natus Vincere отказалась от участия в King of the Hill #3 Команда Natus Vincere отказалась от участия в шоу-матче King of the Hill #3.

Команды Natus Vincere и Virtus.pro по Dota 2 сыграют в шоу-матче в рамках King of the Hill #3.

Natus Vincere и Virtus.pro сыграют в шоу-матче в рамках King of the Hill #3 Команды Natus Vincere и Virtus.pro по Dota 2 сыграют в шоу-матче в рамках King of the Hill #3.

Французская команда Team EnVyUs не получит слот в закрытой квалификации к турниру PGL Major Krakow 2017 по CS:GO.

Team EnVyUs лишилась слота на квалификации к PGL Major Krakow 2017 Французская команда Team EnVyUs не получит слот в закрытой квалификации к турниру PGL Major Krakow 2017 по CS:GO.