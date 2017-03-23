EPICENTER: Moscow признан лучшим спортивным событием 2016 года
Турнир EPICENTER: Moscow по Dota 2 признан лучшим спортивным событием 2016 года по версии ежегодной национальной премии «Событие Года».
На награду в этой номинации также претендовали Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» и St. Petersbur Ladies 2016 — Российский этап главной мировой женской теннисной серии WTA.
EPICENTER: Moscow по Dota 2 проходил с 12 по 15 мая 2016 года в концертном зале «Крокус Сити Холл». Победителем турнира стала команда Team Liquid. Призовой фонд чемпионата составил 500 000 долларов.
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