Иран одержал гостевую победу над Катаром в квалификации ЧМ-2018

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Катара и Ирана завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Ирана.

В составе победителей единственный мяч забил Мехди Тареми. Иран набрал 14 очков и лидирует в группе А. У Катара четыре очка и последнее, шестое место.

Две первые команды группы А выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф.

Чемпионат мира. Квалификация

Азия

Группа А

6-й тур