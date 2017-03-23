Иран одержал гостевую победу над Катаром в квалификации ЧМ-2018
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между
сборными Катара и Ирана завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу Ирана.
В составе победителей единственный мяч забил Мехди Тареми. Иран
набрал 14 очков и лидирует в группе А. У Катара четыре очка и последнее, шестое
место.
Две первые команды группы А
выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф.
Чемпионат мира. Квалификация
Азия
Группа А
6-й тур
Матч
Место и дата
23 марта 19:00, , Онлайн-трансляция
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