Сергей Кирьяков: Сделаем все, что добиться победы над «Томью»
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ против «Томи».
- Таким командам легче играть, терять им нечего, и они выходят со свободной головой просто играть в футбол, - цитирует Кирьякова Тульская служба новостей. - Нам надо серьезно готовиться, мы все сделаем, чтобы команда с первых минут была мотивирована и сделала все, чтобы добиться победы.
Игра пройдет 1 апреля. Начало - в 17.30 мск.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически