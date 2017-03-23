Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерыва
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).
– Перерывчик был, поэтому присутствовал брак.
– Что случилось с Коскиненым? Он покинул площадку в овертайме.
– Шнурок порвался.
– Было понятно, как будет играть «Локомотив»: на контратаках. Тем не менее все шайбы были пропущены в таком стиле. Почему?
– Они играли не только на контратаках. Внимательнее смотрите хоккей, чем вы там занимаетесь? – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция