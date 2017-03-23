Олег Знарок: В игре СКА присутствовал брак из-за перерыва

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).

– Перерывчик был, поэтому присутствовал брак.

– Что случилось с Коскиненым? Он покинул площадку в овертайме.

– Шнурок порвался.

– Было понятно, как будет играть «Локомотив»: на контратаках. Тем не менее все шайбы были пропущены в таком стиле. Почему?

– Они играли не только на контратаках. Внимательнее смотрите хоккей, чем вы там занимаетесь? – передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».