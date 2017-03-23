Алексей Кудашов: В матче против СКА мы совершили несколько ошибок и поэтому проиграли
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).
– Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли. А игра была для зрителей интересная.
– Сложно ли было вернуть команду в игру эмоционально после четвертой пропущенной шайбы?
– Нет, не было сложно. Все были готовы.
– Почему вы в овертайме не стали просить видеоповтор?
– Вы знаете, когда видеоповторы просятся? Зашла шайба или не зашла, судьи сами смотрят, - передает слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция