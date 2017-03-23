Алексей Кудашов: В матче против СКА мы совершили несколько ошибок и поэтому проиграли

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).

– Мы совершили несколько ошибок, потому и проиграли. А игра была для зрителей интересная.

– Сложно ли было вернуть команду в игру эмоционально после четвертой пропущенной шайбы?

– Нет, не было сложно. Все были готовы.

– Почему вы в овертайме не стали просить видеоповтор?

– Вы знаете, когда видеоповторы просятся? Зашла шайба или не зашла, судьи сами смотрят, - передает слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Оцените главный триллер сезона! Этот убойный сюжет мы не забудем еще долго

Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.



Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».