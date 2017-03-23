Артем Зуб: В матче с «Локомотивом» СКА слишком много бежал в атаку
Защитник СКА Артем Зуб поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).
- Большая пауза была между сериями, можно сказать, что из-за этого сегодня не сразу вкатились в игру?
- У «Локомотива» тоже была пауза, хоть и поменьше. Возможно, где-то это сказалось. Будем готовиться к следующей игре более внимательно.
- Отлично складывалась игра в меньшинстве, но при этом четыре шайбы пропустили в равных составах. Какую прореху «Локомотив» нашел у вас?
- Да никакую не прореху, просто пропустили контратаки, где слишком много в атаку бежали и от этого получили голы.
- У вас много убойных моментов. Когда ждать заброшенных шайб? Или хладнокровия не хватает?
- Не знаю, чего не хватает. Ждите, верьте - надеюсь, что пойдет (смеется), - передает слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция