Артем Зуб: В матче с «Локомотивом» СКА слишком много бежал в атаку

Защитник СКА Артем Зуб поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).

- Большая пауза была между сериями, можно сказать, что из-за этого сегодня не сразу вкатились в игру?

- У «Локомотива» тоже была пауза, хоть и поменьше. Возможно, где-то это сказалось. Будем готовиться к следующей игре более внимательно.

- Отлично складывалась игра в меньшинстве, но при этом четыре шайбы пропустили в равных составах. Какую прореху «Локомотив» нашел у вас?

- Да никакую не прореху, просто пропустили контратаки, где слишком много в атаку бежали и от этого получили голы.

- У вас много убойных моментов. Когда ждать заброшенных шайб? Или хладнокровия не хватает?

- Не знаю, чего не хватает. Ждите, верьте - надеюсь, что пойдет (смеется), - передает слова Зуба корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».