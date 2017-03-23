Ярно Коскиранта: Шайба «Локомотиву» – одна из самых запоминающихся, что я забрасывал

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).

- Концовка третьего периода – самая драматичная в вашей карьере?

- Да, это безусловно одна из самых запоминающихся шайб, что я забрасывал.

- Какие-то принимаете успокоительные, чтобы так хладнокровно забивать за 10 секунд до конца матча?

- Да (смеется).

- Когда бросали, видели, что шайба летит в противоход вратарю?

- Мы играли вшестером, оказывали давление на ворота «Локомотива». Мы знали, что Судницин играет глубоко в площади ворот. Хорошо, что смогли забить.

- С чем связано большое количество брака в игре СКА?

- Да, мы много теряли шайбу в средней зоне. Больше, чем «Локомотив». Мы должны особое внимание обратить на этот компонент, - передает слова Коскиранты корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».