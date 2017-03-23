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Ярно Коскиранта: Шайба «Локомотиву» – одна из самых запоминающихся, что я забрасывал

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).

- Концовка третьего периода – самая драматичная в вашей карьере?
- Да, это безусловно одна из самых запоминающихся шайб, что я забрасывал.

- Какие-то принимаете успокоительные, чтобы так хладнокровно забивать за 10 секунд до конца матча?
- Да (смеется).

- Когда бросали, видели, что шайба летит в противоход вратарю?
- Мы играли вшестером, оказывали давление на ворота «Локомотива». Мы знали, что Судницин играет глубоко в площади ворот. Хорошо, что смогли забить.

- С чем связано большое количество брака в игре СКА?
- Да, мы много теряли шайбу в средней зоне. Больше, чем «Локомотив». Мы должны особое внимание обратить на этот компонент, - передает слова Коскиранты корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».

Матч

СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Голы:

Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).

Место и дата

23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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