Динар Хафизуллин: В матче с «Локомотивом» шансов было немного, но нам подфартило
Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).
- Мы сыграли до конца. Шансов было немного, но нам подфартило.
- Только ленивый не говорил, что «Локомотив» - это контратаки. В итоге в них и пропустили.
- Не знаю, надо пересмотреть, что-то изменить. Посмотрим.
- Занервничали, когда Коскинену пришлось уйти со льда?
- Понятно, что ситуация тяжелая для Шестеркина. Старались не давать бросать. Были штанги, но опять подфартило. Везет тому, кто везет.
- Коскинен не разнес раздевалку от счастья?
- Да не знаю, что-то прибежал, на лед вышел, обниматься начал (улыбается), - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция