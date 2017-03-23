Динар Хафизуллин: В матче с «Локомотивом» шансов было немного, но нам подфартило

Защитник СКА Динар Хафизуллин поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против «Локомотива» (5:4 ОТ).

- Мы сыграли до конца. Шансов было немного, но нам подфартило.

- Только ленивый не говорил, что «Локомотив» - это контратаки. В итоге в них и пропустили.

- Не знаю, надо пересмотреть, что-то изменить. Посмотрим.

- Занервничали, когда Коскинену пришлось уйти со льда?

- Понятно, что ситуация тяжелая для Шестеркина. Старались не давать бросать. Были штанги, но опять подфартило. Везет тому, кто везет.

- Коскинен не разнес раздевалку от счастья?

- Да не знаю, что-то прибежал, на лед вышел, обниматься начал (улыбается), - передает слова Хафизуллина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.



Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».