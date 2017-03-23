Сергей Бобровский: «Вашингтон» – одна из лучших команд в НХЛ, будет интересно

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Вашингтоном».

- Замечательный соперник. Будет очень интересно. У них одна из лучших команд в лиге. Посмотрим, кто из нас сильнее.

Мы можем выиграть регулярный чемпионат и Кубок Стэнли? Так далеко я не заглядываю. Завтра у нас самый важный матч. Нам придется хорошо поработать. Мы будем биться за два очка, а дальше будет видно. Конкуренция велика, здесь непросто играть, нужно двигаться шаг за шагом, - передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон», набрав 102 очка в 72 встречах, возглавляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» идет третьим, отставая от «Кэпиталз» на два очка. Встреча пройдет в Вашингтоне в ночь с четверга на пятницу и начнется в 2:00 по московскому времени.