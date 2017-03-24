Стаффан Крунвалль: У Гаврикова высокие шансы играть в НХЛ

Защитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).

- Мы слишком много удалялись. Знали, что у СКА отличная бригада большинства. Не повезло, что мы пропустили за десять секунд до конца третьего периода. Такое бывает в хоккее.

- «Локомотив» - не первая команда, которая получает в играх против СКА много штрафных минут. Можете объяснить, почему?

- Нам надо поусереднее поработать. Обычно причина удалений - то, что ты не упорно работаешь. Слишком много штрафных минут за задержку соперника клюшкой, подножки. Нам надо это устранить.

- Насколько трудно было играть без Брэндона Козуна?

- Он отличный игрок, нам его, конечно же, не хватает. Нам удалось давить СКА, мы были близки к победе. Повторюсь, команде не хватает Козуна.

- Владислав Гавриков получил официальное предложение от «Коламбуса», если верить его агенту. Он игрок для НХЛ в будущем?

- Мне так кажется. Ему решать, что он будет делать, но это для него отличная возможность. У него высокие шансы играть в НХЛ.

- Какой главный урок дала первая игра для «Локомотива»? Над чем нужно поработать?

- Надо решить проблему с удалениями, разумеется. Мы не очень хорошо контролировали шайбу, было много потерь в средней зоне. У СКА отличные и мастеровитые игроки, и когда теряешь шайбу, они создадут голевой момент. Нам надо исключить удаления и потери, - передает слова Крунвалля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.

Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».