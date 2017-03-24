Стаффан Крунвалль: У Гаврикова высокие шансы играть в НХЛ
Защитник «Локомотива» Стаффан Крунвалль поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).
- Мы слишком много удалялись. Знали, что у СКА отличная бригада большинства. Не повезло, что мы пропустили за десять секунд до конца третьего периода. Такое бывает в хоккее.
- «Локомотив» - не первая команда, которая получает в играх против СКА много штрафных минут. Можете объяснить, почему?
- Нам надо поусереднее поработать. Обычно причина удалений - то, что ты не упорно работаешь. Слишком много штрафных минут за задержку соперника клюшкой, подножки. Нам надо это устранить.
- Насколько трудно было играть без Брэндона Козуна?
- Он отличный игрок, нам его, конечно же, не хватает. Нам удалось давить СКА, мы были близки к победе. Повторюсь, команде не хватает Козуна.
- Владислав Гавриков получил официальное предложение от «Коламбуса», если верить его агенту. Он игрок для НХЛ в будущем?
- Мне так кажется. Ему решать, что он будет делать, но это для него отличная возможность. У него высокие шансы играть в НХЛ.
- Какой главный урок дала первая игра для «Локомотива»? Над чем нужно поработать?
- Надо решить проблему с удалениями, разумеется. Мы не очень хорошо контролировали шайбу, было много потерь в средней зоне. У СКА отличные и мастеровитые игроки, и когда теряешь шайбу, они создадут голевой момент. Нам надо исключить удаления и потери, - передает слова Крунвалля корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция