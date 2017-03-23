Рушан Рафиков: Практически все удаления у «Локомотива» были по делу
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился мнением о первом матче финала Западной конференции против СКА (4:5 ОТ).
- 13 удалений у «Локомотива». Почему так происходит?
- Не хотел бы обсуждать судей. Практически все удаления были по делу. Недорабатывали ногами, совали клюшки, подножки были - все по делу.
- Насколько тяжело пришлось в концовке третьего периода, когда СКА пытался отыграться?
- Тяжело, еще и правильно сказали про удаления. Старались побольше бросков принимать на себя, помочь Саше Судницину. Не получилось, готовимся дальше.
- Победа была в руках «Локомотива». Что потом сломалось в игре команды?
- Не сказал бы, что что-то сломалось. СКА начал наседать. Где-то не повезло с отскоками, не поймали на себя нужные шайбы.
- Четыре шайбы были заброшены в равных составах. С одной стороны, хорошо. С другой, что с большинством?
- Мы мало играли в большинстве, но сейчас что-то поправим немножко. В следующей игре постараемся реализовать. СКА забил два гола, а мы - ноль. Вот и результат.
- «Локомотив» прибавлял с каждым периодом: ни одного гола в первом периоде, по два - во втором и третьем. Почему так вышло?
- В первом периоде мы начали играть не в свой хоккей. С уважением относились к сопернику. После перерыва успокоились, начали показывать свою игру. Это дало свои плоды, начали забивать.
- Козуна сильно не хватало?
- У нас длинная лавка, которая может заменить Брэндона. Конечно, он один из лидеров команды, лучший бомбардир. В большинстве его особенно не хватало.
- Что сказал после матча Кудашов?
- Главное - восстановить силы, готовимся к следующему матчу, - передает слова Рафикова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, СКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 5:4. В составе петербургского клуба по дублю оформили Ярно Коскиранта и Патрик Херсли, забивший гол в овертайме, еще одну шайбу забросил Никита Гусев. У гостей отличились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Макс Тальбо и Денис Мосалев.
Следующий матч команды проведут 25 марта в Петербурге в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Победитель противостояния в финале Кубка Гагарина встретится с «Металлургом» или «Ак Барсом».
Матч
СКА - Локомотив - 5:4 О.Т. (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы:
Коскиранта (Широков, Белов), 6:54 (1:0 - бол.). Лугин (Рафиков, Аверин), 34:09 (1:1). Аверин (Коледов, Любушкин), 36:22 (1:2). Херсли (Шипачёв, Дадонов), 45:30 (2:2). Тальбо (Контиола), 46:34 (2:3). Мосалёв (Апальков, Галимов), 47:21 (2:4). Гусев (Херсли, Шипачёв), 55:03 (3:4 - бол.). Коскиранта (Херсли, Белов), 59:50 (4:4). Херсли (Шипачёв, Гусев), 72:51 (5:4).
Место и дата
23 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция